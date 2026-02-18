Почти месяц прослужил в мотострелковом взводе: на СВО погиб омич

Ему было 49 лет.

Фото: vk.com/club202102215

Завтра, 19 февраля, жители села Знаменского в Омской области простятся с земляком, погибшим на СВО. В последний путь проводят Виталия Яроцкого.

По данным районной администрации, Виталий Яроцкий родился 9 марта 1976 года. Кем он работал в мирное время и была ли у военнослужащего семья, не сообщается.

С 25 мая 2025 года мужчина служил по контракту в мотострелковом отделении мотострелкового взвода. Имел звание гвардии рядовой. Героически погиб 16 июня 2025 года.

Ранее также сообщалось о гибели Вячеслава Яроцкого из Знаменки.