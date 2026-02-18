Омская налоговая заявила о масштабной реорганизации

Из четырех межрайонных инспекций сделают одну.

Фото: yandex.ru/maps

Региональное управление налоговой службы объявило о начале реорганизации территориальных органов, которая стартует 15 июня этого года. В рамках оптимизации структуры несколько межрайонных инспекций будут объединены под общим руководством.

В частности, функции межрайонных ИФНС № 4, 8 и 9 перейдут к инспекции по Центральному административному округу Омска. После завершения всех процедур это подразделение получит новое название – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Омской области.

В ведомстве отметили, что процесс реорганизации не отразится на комфорте налогоплательщиков и доступности услуг. Все привычные операционные залы продолжат работу в прежнем режиме.

Принимать граждан будут по адресам: ул. 24-я Северная, 171а; ул. Магистральная, 82б; ул. Суворова, 1а, и ул. Крылова, 2а. Жители региона по-прежнему смогут обращаться в любое из этих отделений за консультацией или документами, вне зависимости от того, где именно они зарегистрированы.