·Общество

В Омске домашнюю собаку оставили на привязи возле мусорных баков

В приюте для пса ищут хозяев.

В Омске сотрудники муниципального приюта разыскивают хозяина собаки, которую оставили на произвол судьбы возле одной из городских школ. Сообщается, что пса нашли привязанным к мусорке.

– С утра он сидел и смотрел по сторонам, не понимая, где его хозяин и почему он сидит тут, один. К сожалению, люди поступают так достаточно часто, не думая о том, что собаки – живые существа с душой, характером и ему тоже тяжело и больно, – говорится в сообщении приюта.

Тех, кто знает владельца собаки, просят связаться с приютом через социальную сеть «ВКонтакте». Сейчас в учреждении делают все возможное, чтобы найти животному новую, более ответственную семью.

