Депутаты Омского горсовета одобрили внутрибюджетные корректировки

Изменения коснулись, в частности, финансирования мероприятий в рамках статуса «Культурная столица – 2026».

Фото: пресс-служба Омского горсовета

На состоявшемся 18 февраля пленарном заседании Омского городского совета (ОГС) депутаты внесли очередные изменения в бюджет 2026 года. Поправки коснулись перераспределения средств между статьями бюджета. В частности, на 1,6 млн рублей был увеличен объем финансирования инициативных проектов граждан.

– Увеличиваем расходы на инициативные проекты, которые будут реализовываться на территории города Омска. Деньги пойдут, например, на закупку музыкальных инструментов для школ искусств. Город Омск – это культурная столица России 2026 года, поэтому дополнительные средства также будут направлены на обновление оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств – почти 11,2 млн рублей; создание модельных муниципальных библиотек – 8 млн рулей; модернизацию учреждений культуры – около 3,9 млн рублей и многие другие вопросы, которые были поддержаны депутатами, – прокомментировал решение председатель ОГС Владимир Корбут.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

Еще одна корректировка коснулась части бюджета, выделенной на ремонт дорог. Из этой суммы были выведены порядка 300 млн рублей, на которые, в частности, планировался ремонт улицы Лукашевича. Как пояснила директор департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова, решение это временное и носит «чисто технический характер». Деньги оперативно перенаправляются на решение других важных задач: капремонт школ и детсадов, благоустройство прилегающих к ним территорий. Уже в марте «дорожные статьи» городской казны должны быть восстановлены.

Напомним, что доходы бюджета Омска определены в размере 40,7 млрд рублей; расходы – почти 41,3 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет порядка 609 млн рублей и корректировкам не подвергался.