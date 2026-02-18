В Исилькульском районе Омской области появилось новое телеком-оборудование

Оператор «МегаФон» установил базовую станцию в поселке, обеспечив мобильной связью и интернетом жителей поселка Лесного, а также участок трассы «Иртыш».

Фото: Пресс-служба МегаФона

В поселке Лесном проживает более тысячи человек. Здесь работают школа, детский сад, амбулатория и сельхозпредприятия. Ранее мобильная связь обеспечивалась за счет оборудования в соседних населенных пунктах – Солнцевке, Медвежье и Исилькуле. Теперь в Лесном установлена собственная базовая станция, благодаря которой максимальная скорость мобильного интернета достигает 60 Мбит/с.

Специалисты задействовали сети второго и четвертого поколения. Высокочастотный диапазон 4G позволяет большему числу абонентов пользоваться интернетом без потери скорости, а средне- и низкочастотные диапазоны расширяют зону покрытия. В радиус действия оборудования вошел весь населенный пункт, часть федеральной трассы Р-254 «Иртыш» и участок региональной дороги в направлении Первотаровки.

– За прошлый год компания построила и модернизировала около 100 базовых станций в регионе, – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин. – Масштабная работа позволила существенно увеличить емкость сети, обеспечить высокие скорости передачи данных и расширить покрытие сети в регионе. Это не просто статистика, а ощутимый вклад оператора в развитие сельских территорий.

Кроме того, новая базовая станция расширила зону действия технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильной передачей данных, обеспечивая быстрое соединение и высокое качество голоса.