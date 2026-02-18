ОНПЗ поддержал создание нового арт-пространства в Омске

Проект реализован благодаря победе в грантовом конкурсе «Газпром нефти» программы «Родные города».

Фото: Григорий Овесов.

В поселке Кордном на базе корпуса «Светоч» областного центра культуры «Сибиряк» открылось современное арт-пространство. Новая творческая мастерская разместилась на месте бывшего зимнего сада, который ранее пустовал. После обновления пространство превратилось в современную студию, где проходят мастер-классы по изобразительному искусству, творческие встречи, а также выставки картин и фотографий омских авторов.

Основными посетителями площадки стали дети в возрасте от 7 до 13 лет, семьи и представители старшего поколения. Проект предоставляет жителям возможность заниматься творчеством и проводить досуг рядом с домом, не выезжая в центр города.

Инициатива получила грантовую поддержку в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Реализация стала возможной благодаря содействию Омского НПЗ. Бюджет был направлен на ремонт помещения, оформление интерьера и закупку необходимых материалов для занятий. Галерея расположена в шаговой доступности для жителей поселков Кордный, Чкаловский и близлежащих микрорайонов.

– Для нашего поселка арт-галерея стала уникальным местом – единственным учреждением культуры в округе, где можно интересно и с пользой провести время именно всей семьей, и детям, и родителям одновременно, – отметила директор областного центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев.

Поддержка социальных инициатив остается одним из направлений работы предприятия в регионе. Омский НПЗ регулярно участвует в проектах, направленных на развитие городской среды и повышение качества жизни омичей.

– Омский НПЗ помог реализовать 12 проектов в сферах культуры, спорта, экологии и образования, – прокомментировал генеральный директор предприятия Олег Белявский. – Они не только приносят практическую пользу, но и объединяют активных горожан для обмена опытом, выступая источником вдохновения для новых идей.

Создание арт-пространства стало еще одним примером сотрудничества промышленного предприятия и культурных учреждений города.