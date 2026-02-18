Спрос на Пушкинскую карту в Омске остается высоким

К началу февраля подано свыше 93 тысяч заявлений на оформление карты. Наибольшей популярностью у участников программы пользуются кинотеатры.

Алексей Суздальницкий, ПАО ВТБ

С начала года молодые жители Омска уже потратили около 28 млн рублей по программе «Пушкинская карта».

Наибольшей популярностью у участников программы в возрасте 14–22 лет остаются кинотеатры – на покупку билетов в январе пришлось 16 млн рублей. Остальные средства направляются на посещение театров, концертов, выставок и других культурных мероприятий.

С 1 января 2026 года оператором программы стал ВТБ.

– Мы уже получили свыше 93 тысяч заявлений на выпуск Пушкинских карт, и спрос будет сохраняться, – рассказал Алексей Суздальницкий, управляющий ВТБ в Омской области. – Юные жители Омска спешат использовать выделенный государством лимит на покупку билетов на различные культурные мероприятия.

По предварительным оценкам, в 2026 году траты молодых жителей Омска по программе могут превысить 467 миллионов рублей.