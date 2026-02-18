Пылесос за пять тысяч: омичей предупредили о штрафах за уборку по вечерам

За шумную уборку в квартире жителям многоэтажек может грозить административный штраф до 5 тысяч рублей.

Фото создано при помощи ИИ

Омичам напомнили, что шум после десяти вечера может закончиться визитом полиции и штрафом. Речь идет не только о вечеринках или ремонте, но и об обычной уборке. Об этом рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.

– Величина административного штрафа для гражданина, устанавливаемая законом субъекта РФ, не может превышать 5 тысяч рублей. Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена, – приводит слова эксперта «РИА Новости».

В Омской области временной промежуток, когда запрещено шуметь, установлен с 22:00 до 08:00. Будет ли шум от пылесоса или перестановки мебели считаться нарушением, зависит от формулировок в местном законе. Если перечень запрещенных действий в регионе «открытый», то под санкции может попасть любая активность, мешающая соседям отдыхать.