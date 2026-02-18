Омские студенты получили лимитированные карты Сбера на форуме «Труд Крут»

Участники могли посетить круглые столы с работодателями и представителями образовательных организаций, поучаствовать в деловых играх и посмотреть презентации направлений студенческих отрядов.

Фото: Омский областной студенческий отряд

В Омске в День российских студенческих отрядов прошел карьерный форум «Труд Крут», объединивший свыше 2000 студентов и школьников из более чем 45 учебных заведений региона, а также гостей из районов области. Впервые в России участники оформили лимитированные карты партнера движения – ПАО «Сбербанк России».

С приветствием к участникам обратился первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

– Омское региональное отделение Российских студенческих отрядов неоднократно получало знамя лучшего в России, – сказал Жуков. – Полученные навыки позволяют выпускникам студенческих отрядов добиваться высот в профессиональной деятельности, занимать ключевые позиции в бизнесе, государственном управлении, социальной сфере. Хочу высказать искреннюю благодарность всем, кто вкладывает силы в развитие движения: руководителям отрядов, кураторам, наставникам, ветеранам. Ваш труд – это фундамент будущего нашей страны!

Министр молодежной политики Омской области Татьяна Денисова отметила высокий уровень омских студотрядов, которые в прошлом году были признаны лучшими в России, и выразила уверенность, что форум станет площадкой для обмена опытом и профессионального роста.

– Уверена, что нашим гостям будет очень полезно провести время у нас в Омске, обменяться опытом с нашими студенческими отрядами, которые стали лучшими в стране в прошлом году, – отметила она. – Это очень высокое достижение, мы гордимся им. Благодарю участников акции «Снежный десант РСО», которые помогают людям и действительно считают это важным. Я желаю каждому представителю студенческих отрядов действительно построить замечательную карьеру и обрести верных друзей на всю жизнь.

Фото: Омский областной студенческий отряд

В рамках открытия подписан меморандум о сотрудничестве по реализации Международной студенческой стройки «Иртыш – река дружбы». Документ запускает подготовку к работе отрядов на строительстве «Северного обхода Омска» в 2026 году.

– Задача студенческих отрядов объединить всю сознательную активную молодежь и всю их энергию, направить в трудовое родство, – подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Омской области Павел Коренной. – Работаете и в промышленности, и на стройке, в энергетике, социальной сфере. Родина находится в ваших молодых, юных, но правильных, надежных, профессиональных годах. Желаем вам движения вперед с правильной профессией, трудоустройством и финансированием. С праздником, дорогие друзья!

Также дан старт международному «Снежному десанту РСО»: в Омске сформирован интернациональный отряд «Братство», в который вошли представители России и стран СНГ.

– Благодаря нашей площадке карьерного форума, мы здесь видим большое количество студентов, которые впервые в этом зале, – отметил Алексей Потейко, заместитель председателя Наблюдательного совета Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». – Желаю вам по окончании форума остаться с пониманием и желанием расти в студенческом движении, присоединиться и попробовать себя в самом крутом движении страны. Понять, что каждый может реализоваться здесь. Пусть карьерный форум Российских студенческих отрядов «Труд Крут» откроет двери в наше крутое движение неограниченному количеству молодых людей: в Омске, России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

Фото: Омский областной студенческий отряд

В течение дня для участников прошли круглые столы с работодателями и представителями образовательных организаций, деловые игры, презентации направлений студенческих отрядов, а также работали интерактивные зоны партнеров движения.

Российские студенческие отряды остаются крупнейшим трудовым движением молодежи страны: с 1959 года через него прошли более 20 миллионов человек. Сегодня движение продолжает развиваться, открывая новые возможности для профессионального старта и карьерного роста молодых людей.

