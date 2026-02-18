Омский завод сельхозтехники планирует выйти на международный уровень

Вхождение в союз позволит предприятию работать в едином экономическом пространстве со свободным движением товаров, рабочей силы и капитала.

Фото: t.me/andreyshpilenko

Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко сообщил о расширении регионального промышленного кластера машиностроения и сельхозмашиностроения. Новым участником объединения стал экспериментальный омский завод – филиал ФГБНУ «Омский АНЦ», специализирующийся на выпуске серийной сельскохозяйственной техники и уникального оборудования. Вхождение предприятия в состав кластера открывает перед ним новые горизонты для развития и интеграции в международные производственные цепочки.

– Ключевой темой визита стал поиск решений для обеспечения устойчивого роста предприятия, – рассказал Шпиленко.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили перспективы использования механизмов софинансирования через Евразийскую экономическую комиссию. Такое партнерство в рамках ЕАЭС дает омскому производителю доступ к существенным ресурсам для масштабной модернизации и расширения производственных мощностей. Участие в союзе, куда помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, позволит предприятию эффективно работать в едином экономическом пространстве со свободным движением товаров, капитала и рабочей силы.

Особое внимание зампред уделил вопросам финансовой стабильности завода. В частности, был проработан алгоритм пополнения оборотных средств, что является критически важным фактором для своевременного выполнения увеличивающегося объема заказов. Стабильное финансирование позволит предприятию бесперебойно поставлять на рынок как востребованную серийную технику, так и высокотехнологичное оборудование для нужд селекции.

Встреча проходила при участии представителей Минсельхоза Омской области, Фонда развития промышленности и регионального Агентства развития и инвестиций.