Десять школ в Омской области признали опасными для жизни учеников

Суд обязал учреждения обратиться за оценкой техсостояния корпусов в профильные организации.

omskinform.ru

Называевский городской суд удовлетворил иски межрайонного прокурора, обязав местные образовательные учреждения провести профессиональное техническое обследование своих корпусов. Поводом для судебного разбирательства стало игнорирование школами требований законодательства о регулярном мониторинге состояния зданий.

Под судебное решение попали сразу десять образовательных организаций: Называевская гимназия, а также Большепесчанская, Кисляковская, Муравьевская, Налимовская, Покровская, Фоминская, Мангутская, Путиловская и Черемновская средние школы. Прокурорская проверка показала, что в этих учреждениях годами не привлекались специализированные организации для оценки износа конструкций.

Ранее надзорный орган уже выносил представления в адрес руководства школ, однако реальных шагов по устранению нарушений предпринято не было. В суде подчеркнули, что отсутствие контроля за состоянием школьных стен и перекрытий создает прямую угрозу жизни и здоровью детей и педагогов.

Согласно вердикту, который уже вступил в законную силу, учебные заведения обязаны организовать обследование и мониторинг технического состояния всех своих сооружений силами профильных экспертов. Обеспечение безопасности во время учебного процесса было признано приоритетной и безусловной обязанностью школ.