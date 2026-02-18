Омич устроился на работу через суд с работодателем

От его кандидатуры отказались во время испытательного срока, но сделали это с нарушениями.

omskinform.ru

Ленинский районный суд Омска встал на сторону омича в споре с компанией ООО «Открытие». Мужчина, принятый на должность оператора-консультанта в июне 2025 года, столкнулся с грубыми нарушениями трудового законодательства при попытке руководства расстаться с ним во время испытательного срока.

Конфликт начался в конце августа, когда истцу по телефону сообщили об увольнении и заблокировали доступ к рабочему кабинету. Приказ об увольнении с формулировкой «неудовлетворительный результат испытания» был издан 1 сентября. Однако, вопреки требованиям закона, работодатель не уведомил сотрудника о претензиях заранее: письмо с заключением о результатах работы было отправлено почтой слишком поздно и дошло до адресата лишь через неделю после официальной даты увольнения.

Суд установил, что компания существенно нарушила процедуру: уведомление о предстоящем увольнении должно вручаться работнику лично под подпись минимум за три дня до издания приказа. В данном случае омича фактически лишили права ознакомиться с доводами руководства и оспорить их до момента потери работы.

В результате суд признал увольнение незаконным и обязал ООО «Открытие» восстановить сотрудника в должности. В пользу истца взыскано более 260 тысяч рублей, куда вошли задолженность по зарплате, компенсация за вынужденный прогул за несколько месяцев и возмещение морального вреда. Требование о восстановлении на рабочем месте суд обратил к немедленному исполнению, хотя само решение еще может быть обжаловано.