Омской школе вынесли предостережение из-за травли ученика и «самоустранения» учителя

Меры приняты в ответ на жалобы о затяжном конфликте в классе и ненадлежащей организации уроков.

Фото: Artem Voronov / yandex.ru/maps

Министерство образования Омской области в пятницу, 13 февраля 2026 года, объявило официальное предостережение средней общеобразовательной школе № 18 с углубленным изучением отдельных предметов. Поводом для профилактической меры послужили сообщения о серьезных нарушениях в воспитательной и учебной работе учреждения, расположенного в Советском округе.

Согласно материалам ведомства, в одном из классов школы возникла конфликтная ситуация. Один из учеников систематически подвергается унижениям, оскорблениям и угрозам со стороны одноклассников.

Проверка показала, что классный руководитель, социальный педагог и администрация школы, зная о затяжном конфликте, не предпринимали усилий для его урегулирования и обеспечения безопасности ребенка. В министерстве констатировали, что программа воспитания в части развития этических норм и социального поведения реализуется в учреждении неэффективно.

Дополнительные претензии вызвала организация уроков физической культуры. По поступившим сведениям, учитель фактически самоустраняется от ведения занятий: он просто бросает детям мяч, считая на этом свою работу выполненной, и не контролирует образовательный процесс. Подобный подход нарушает правила внутреннего трудового распорядка, согласно которым педагоги обязаны поддерживать дисциплину и обеспечивать охрану здоровья учеников во время уроков.

В результате министерство зафиксировало несоблюдение педагогическими работниками своих обязанностей и отсутствие мер по формированию законопослушного поведения среди подростков. Объявление предостережения направлено на то, чтобы руководство школы № 18 оперативно устранило выявленные проблемы в рамках профилактики дальнейших правонарушений.