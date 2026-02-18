Омский застройщик ликвидируется после многомиллионных контрактов в ХМАО

После двух построенных в другом регионе многоэтажек дела у компании в гору не пошли.

Омская строительная компания ООО «Специализированный застройщик «Меркурий», принадлежащая бизнесмену Александру Галынскому, официально приступила к процедуре ликвидации. Руководство приняло решение о закрытии бизнеса в январе 2026 года, однако предпочло не афишировать конкретные причины такого шага.

– Принято решение о ликвидации ООО «Специализированный застройщик «Меркурий». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения, – сказано в сообщении о ликвидации компании.

Несмотря на омские корни, основной след в девелопменте компания оставила далеко за пределами родного региона. За 12 лет работы застройщик ввел в эксплуатацию два крупных 12-этажных дома, рассчитанных на 575 квартир, но оба объекта были построены в Ханты-Мансийске на улице Коньковой. По имеющейся информации, к возведению объектов в Омске застройщик не приступал.

Сотрудничество с властями северного региона принесло компании почти миллиард дохода: в период с 2019 по 2023 год «Меркурий» получил от ХМАО почти 991 миллион рублей в рамках госконтрактов на выкуп жилых площадей и земельных участков. Однако в последние годы финансовое благополучие структуры начало стремительно угасать. Если по результатам 2023 года чистая прибыль застройщика превышала 132 миллиона рублей, то к концу 2025 года этот показатель сократился почти в десять раз, составив лишь 14,2 миллиона рублей при выручке в 79,8 миллиона.

Стоит напомнить, что это не единственный проблемный актив в портфеле владельца. Ранее Галынскому удалось вывести из процедуры банкротства другую свою организацию – «СК «Омск-Трэйс», однако по итогам 2024 года эта компания вновь продемонстрировала убыточность.