Психолог рассказала, как темперамент становится причиной серьезных заболеваний

Самые тяжелые последствия настигают тех, кто привык не рассказывать о собственных переживаниях.

Изображение создано ИИ

Особенности психики и врожденный темперамент напрямую определяют предрасположенность человека к тем или иным недугам. Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что игнорирование своих эмоциональных реакций может привести к серьезному износу организма.

По словам эксперта, наиболее уязвимой группой являются холерики. Из-за взрывного характера и мгновенной реакции на внешние раздражители их организм регулярно подвергается мощным выбросам адреналина и кортизола. Такая работа «на износ» в первую очередь бьет по сердечно-сосудистой системе и желудочно-кишечному тракту.

Сангвиники, несмотря на свой оптимизм, также находятся в зоне риска. Их стремление к постоянной активности и неумение вовремя остановиться часто приводят к хроническому стрессу. Основными проблемами этого типа темперамента становятся нарушения сна и неврозы, вызванные невозможностью выстроить сбалансированный ритм жизни.

Особое коварство психика проявляет по отношению к меланхоликам и флегматикам. Так, меланхолики из-за своей природной чувствительности склонны к глубоким внутренним переживаниям, что часто перерастает в затяжные депрессивные и тревожные состояния.

А флегматики, которые внешне кажутся абсолютно невозмутимыми, на самом деле могут годами копить напряжение внутри себя. В долгосрочной перспективе это скрытое давление неизбежно трансформируется в физические болезни, в том числе серьезные.

Специалист подчеркивает: понимание своего типа темперамента – это не просто психологическое самопознание, а важный шаг в профилактике психосоматических заболеваний и сохранении физического здоровья.