Погода приготовила для омичей температурные качели и метель

Столбик термометра поднимется выше 0 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 18 февраля, в Омске и регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки.

Днем температура воздуха в области установится в диапазоне –3…+2 °C, при этом по северо-западу региона будет холоднее: –3…–8 °C. В течение дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха. Синоптики также предупредили о метели, снежном накате и гололедице на дорогах. Местами возможны гололедные отложения. Ветер западный и северо-западный, со скоростью 8–13 м/с и порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на четверг, 19 февраля, в Омской области значительно похолодает: температура воздуха упадет до –13…–18 °C, а при прояснениях столбик термометра может опуститься до –24 °C. Будет преобладать переменная облачность, существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится снежный накат и гололедица. Ветер северо-западный со скоростью 7–12 м/с и порывами до 17 м/с. Атмосферное давление продолжит расти.