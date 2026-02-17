Омские «академики» ждут в гости своих партнеров из ХК «Авангард»

Опыт объединения на одной площадке хоккея и театра на уникальном культурном дерби оказался удачным: болельщики и зрители в восторге!

Фото: пресс-служба Омского академического театра драмы

Впервые артисты Омского академического театра драмы украсили своим выступлением площадки «G-Drive Арены», открыв яркое культурное дерби. Уникальный проект собрал болельщиков команд культурных столиц 2026–2027 годов: омского «Авангарда» и челябинского «Трактора».

Перед началом хоккейного матча пришедшие смогли насладиться творчеством любимых артистов, что добавило этому событию особенной атмосферы.

На площадке ЭКСПО заслуженный артист России Олег Теплоухов и актер Иван Курамов представили зрителям поэтическое искусство.

Впечатляюще выглядела и выставка театральных афиш и костюмов из спектаклей разных лет, в том числе «Мнимый больной», «Венецианские близнецы», «Зимняя сказка», «Человек и джентльмен».

Зрители и болельщики также смогли оценить престижную театральную награду – «Золотую маску», которую получил народный артист России Михаил Окунев за лучшую мужскую роль в легендарном спектакле «Женщина в песках».

Особенный интерес вызвала фотозона, воссоздающая атмосферу постановки «Мастер и Маргарита».

На основной сцене у входа артисты Виталий Храмов и Тимур Муллин провели увлекательные интерактивы, подарив зрителям массу положительных эмоций.

Амбициозные участники интерактивных зон, среди которых преобладали юные зрители, были щедро вознаграждены памятными призами с символикой клуба «Авангард». Эти подарки стали приятным дополнением к незабываемым впечатлениям от встречи с артистами.

Сам факт сотрудничества ХК «Авангард» с омскими «академиками» подчеркивает, что спорт – это не только физическая активность, но и важная составляющая общечеловеческой культуры.

Благодарные зрители, присутствовавшие на «G-Drive Арене», отмечают, что вечер подарил им искренние эмоции и радость. Особо подчеркивается, как гармонично сплелись спортивные ожидания и культурное насыщение. Экспозиция на ЭКСПО, вызывавшая желание задержаться подольше, и встреча с артистами стали ярким подтверждением успешно реализованной идеи.

Омский академический театр драмы с нетерпением ждет в гости своих партнеров из ХК «Авангард» на спектакле. Таким образом продолжится диалог между миром спорта и искусства.