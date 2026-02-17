Стало известно, почему на омских ТЭЦ пока не запустили датчики выбросов

Их работу еще продолжают налаживать.

Фото: t.me/HocenkoVP

В АО «ТГК-11» рассказали, почему еще не запустили датчики контроля выбросов на омских ТЭЦ. Приборы, как выяснилось, смонтировали, но пока еще не наладили их работу.

– АО «ТГК-11» выполнило монтаж восьми систем автоматического контроля выбросов (САКВ) на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На объектах сейчас идет этап пусконаладки и настройки протоколов передачи данных в Росприроднадзор, – сообщили в компании.

Ввод в эксплуатацию планируется в ближайшее время. Точную дату в компании не сообщили.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор провел проверку на ТЭЦ и объявил компании предостережение из-за пропуска сроков ввода в эксплуатацию систем контроля воздуха.