В Омской области простятся с командиром, погибшим два года назад

Ему было 36 лет.

Фото: vk.com/club202159150

В четверг, 19 февраля, в селе маяк Оконешниковского района Омской области планируется прощание с погибшим на СВО Виталием Тимофеевым. Церемония пройдет с 14:00 до 15:00 на площади у Дома культуры.

Как сообщает районная администрация, Виталий Тимофеев родился 2 января 1987 года в Оконешниково, но учился и рос в селе Маяк. Занимался конькобежным спортом. Работал разнорабочим.

Когда мужчина заключил контракт с Минобороны, не сообщается. Был рядовым. Служил командиром мотострелкового отделения мотострелкового взвода. Героически погиб 18 августа 2023 года.