·Происшествия

Омичу грозит 7 лет за пропаганду терроризма

Штраф не научил его соблюдать закон.

Восточный окружной военный суд рассмотрит дело 34-летнего омича, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма и демонстрации экстремистской символики. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщает прокуратура, ранее омича уже оштрафовали за публикацию символики экстремистской организации на странице в интернете. Однако удалять мужчина ничего не стал, а, наоборот, разместил еще и текст с видеороликом, которые оправдывали и пропагандировали терроризм.

Во время следствия мужчина частично признал вину. После заведения уголовного дела нарушающие закон материалы он удалил.

