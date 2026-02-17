Телевизор без телевидения: омичи покупают домой «ящики», чтобы «смотреть» интернет

Контент ТВ-каналов уже вряд ли привлечет к экранам миллионную аудиторию.

В легендарном советском фильме «Москва слезам не верит» один из героев уверял, что будущее – за телевидением и оно будет «одно сплошное». Другие ему возражали, он же был непреклонен и, кажется, ошибся. Телевидение горит уже не так ярко, как раньше, а скорее тлеет. Контент, что выдают телеканалы, уже вряд ли привлечет к экранам миллионную аудиторию.

Телевидение – для скуфов

Компания «Медиаскоп», которая занимается анализом медийного пространства, опубликовала сведения об исследованиях объема зрительской аудитории. В 2023 году в Омске телевизор каждый день смотрели в среднем 695,7 тыс. жителей, в 2024-м – 679,8 тыс. человек, а в 2025-м аудитория сократилась до 651,9 тыс. жителей. ТВ больше нравится женщинам, чем мужчинам, но отрыв небольшой. А вот в возрастных группах разница уже существенная. Больше всего поклонников у экранов в группе 55+, меньше всего – дети и подростки.

Показатели времени просмотра ТВ в Омской области:

Мужчины

167 мин./сутки,

5 092 мин./месяц,

61 102 мин./год

Женщины

194 мин./сутки,

5 888 мин./месяц,

70 654 мин./год

От 4 до 17 лет

50 мин./сутки,

1 518 мин./месяц,

18 215 мин./год

От 18 до 34 лет

90 мин./сутки,

2 752 мин./месяц,

33 018 мин./год

От 35 до 54 лет

136 мин./сутки,

4 146 мин./месяц,

49 751 мин./год

Лица старше 54 лет

359 мин./сутки,

10 924 мин./месяц,

131 088 мин./год

Посчитано и то, какие каналы предпочитают смотреть дети и взрослые. Так, в зрительской аудитории от 4 до 17 лет главным каналом стала «Карусель», следом идет СТС и «Солнце». Омичи в возрасте от 18 до 34 лет предпочитают смотреть ТНТ, «Карусель», СТС. 35+ любят РЕН ТВ, Россия 1, НТВ. В возрасте старше 55 чаще включают Россия 1, НТВ, Первый канал.

Эксперты также узнали, какие программы посмотрело наибольшее количество телезрителей. На первом месте зафиксирована церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата - 39,8 %, на втором – военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, – 39,7 %, на третьем – новогоднее обращение президента России – 36,3 % от общего количества телезрителей.

Включай телек, сыграем

Новые телевизоры сейчас покупают для трансляции контента из интернета, а не для приема телесигналов, эту тенденцию подтверждают в омских магазинах бытовой техники и электроники.

– Это универсальный экран для дома, – говорит консультант. – Сейчас на телевизорах не только смотрят фильмы, но еще подключают приставки и играют, стримят. Вообще используют как большой монитор, если компьютерный стол позволяет. У нас покупают телевизоры с диагональю более 40 дюймов для этого.

Для потребителя важна картинка и легкая стыковка с другими устройствами. У телевизоров можно найти несколько входов HDMI, а также 1-2 входа USB.

– Вы подключаете одновременно несколько источников, переключиться между ними можно с кнопки на пульте дистанционного управления телевизора. На некоторых моделях ТВ есть несколько аудиовходов. У мониторов такого количества интерфейсов нет, нет и пульта. Все управление осуществляется с джойстика, – рассказал менеджер зала одного из магазинов.

Для зрелищности цифрового контента берут устройства с большой диагональю, в демонстрационных залах больше всего именно таких моделей. Модели с диагональю в 20–22 дюйма, как правило, заказывают онлайн. Их в магазинах можно чаще встретить не на стойках, а в зале выдачи покупок, готовых к самовывозу.

– В магазинах покупать телевизоры стали меньше, мы даже расширили зону с холодильниками. Но не из-за того, что теряется популярность у ТВ, а потому что покупки совершаются онлайн. Каждый магазин представлен в интернете, а там можно предложить широкий ассортимент товаров с доставкой и самовывозом, – отметил менеджер.

Телевизоры, как уверяют продавцы, будут развиваться в сторону выбора не телевизионного контента, а любого другого. Станет больше девайсов, технологии и сейчас удивляют. Например, есть голографические телевизоры, изобретен телевизор, который передает запахи и даже вкусы. В общем, «одно сплошное» телевидение так и осталось мечтой ТВ-деятелей из советского прошлого. А будущее явно не за ним.