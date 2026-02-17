Омск-Информ
·Происшествия

Омское общежитие вспыхнуло из-за обогревателя

Инцидент произошел посреди ночи.

В ночь на 17 февраля в поселке Дальнем Ленинского округа Омска произошел пожар. Огонь вспыхнул в комнате на втором этаже кирпичной трехэтажки.

До прибытия пожарных 10 человек покинули дом самостоятельно. Еще 20 жильцов выводили на улицу газодымозащитники. Причем некоторые из омичей поддались панике.

– Звенья газодымозащитников отправились в помещения на разведку. Двери в десяти комнатах пришлось открывать с помощью аварийно-спасательного инструмента. Кропотливая работа позволила пожарным удостовериться в отсутствии людей внутри, – сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что длинные коридоры дома (судя по всему, бывшего общежития) способствовали быстрому распространению дыма. Чтобы препятствовать этому, спасателям пришлось установить дымонасос.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправного обогревателя. Комната, где располагался очаг возгорания, выгорела полностью.

О пострадавших не сообщается.

