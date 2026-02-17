ОмГАУ и профессиональный лицей № 43 им. Б. С. Шаршенбаева объединяют усилия для подготовки аграриев

Сотрудничество открывает большие возможности для интеграции в образовательное пространство стран ШОС.

Фото: пресс-служба ОмГАУ

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина и профессиональный лицей № 43 им. Б.С. Шаршенбаева Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова заключили договор о сотрудничестве. Ректор ОмГАУ Оксана Шумакова и директор профессионального лицея № 43 им. Б. С. Шаршенбаева Нурсултан Жаныбек уулу договорились объединить усилия для профессиональной ориентации учащихся лицея и подготовки квалифицированных кадров для аграрной отрасли Кыргызстана через обмен лучшими образовательными практиками.

Сотрудничество между образовательными учреждениями России и Кыргызстана стартовало в 2025 году. Омский ГАУ был назначен официальным партнером профессионального лицея № 43 им. Б. С. Шаршенбаева для подготовки квалифицированных кадров по ключевым направлениям:

зоотехния,

ветеринария,

агроинженерия,

продукты питания из растительного сырья и животного происхождения,

биотехнология.

Отметим, что профессиональный лицей № 43 им. Б. С. Шаршенбаева входит в состав Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова – участника организации «Университет Шанхайской организации сотрудничества». Это открывает большие возможности для интеграции в образовательное пространство стран Азии.