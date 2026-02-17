Омск-Информ
·Общество

Над Омском снова взойдет «кровавая Луна»

Это будет единственное подобное событие в году.

В ночь с 2 по 3 марта в небе над Омской областью произойдет полное лунное затмение. Это единственная «кровавая Луна», которая ожидается в 2026 году.

Затмение продлится 5 часов 39 минут. Полная фаза, когда из-за преломления света она приобретет красноватый оттенок, продлится 58 минут.

Отметим, что восход Луны в этот вечер в Омске ожидается в 17:19.

