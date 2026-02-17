Молодой ученый из ОмГУ разрабатывает флуоресцентные красители для биомедицины

Работа над проектом идет в рамках государственного задания.

Фото: Глеб Кужелев

Доцент кафедры органической и аналитической химии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Владислав Шувалов стал победителем конкурса на выполнение государственного задания в сфере научной деятельности. Масштабный трехлетний проект поддержан финансированием: только на первый год выделено порядка 7,26 млн рублей. Тема исследования – «Флуоресцентные зонды на основе гетероциклических систем для визуализации клеточных структур и процессов». Проект направлен на создание отечественных аналогов флуоресцентных красителей, которые сегодня являются критически важным инструментом в биологии и медицине.

Флуоресцентная микроскопия позволяет ученым буквально «увидеть» работу клеток и тканей в реальном времени. Для этого используются специальные зонды – флуоресцентные красители, которые избирательно окрашивают те или иные структуры. Однако сегодня российские исследователи и медицинские центры сильно зависят от импортных поставок таких реактивов, что сказывается на стоимости и доступности анализов. Команда под руководством Владислава Шувалова займется дизайном и синтезом новых гетероциклических соединений, которые станут основой для флуоресцентных зондов нового поколения. Ученые планируют не только получить вещества с заданными свойствами, но и всесторонне изучить их фотофизические характеристики, а также оценить потенциал практического использования для визуализации клеточных структур.

– Флуоресцентные зонды – это «глаза» современной биологии и медицины. С их помощью можно наблюдать за развитием заболеваний, оценивать действие лекарств, изучать фундаментальные процессы на клеточном уровне. Сегодня более 90 % таких красителей на российском рынке – импортные. Наша цель – создать отечественную линейку конкурентоспособных флуоресцентных зондов, которые будут не уступать, а по ряду параметров превосходить зарубежные аналоги. Это вопрос не только научного престижа, но и технологической независимости нашей медицины и фармацевтики, – отметил Владислав Шувалов.

Полученные результаты лягут в основу новых классов флуоресцентных красителей, востребованных в научных, медицинских и промышленных организациях России. Разработки омских химиков потенциально могут быть использованы при создании диагностических наборов, в доклинических исследованиях лекарств, а также в фундаментальной науке. Государственное задание на трехлетний срок – один из самых престижных видов финансирования для российских ученых. Оно подтверждает высокий уровень научной школы ОмГУ и доверие со стороны государства к перспективным разработкам молодых исследователей.