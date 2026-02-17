Карьерный форум в Омске стал площадкой для международного молодежного сотрудничества

Участие в нем приняли представители Казахстана, Киргизии и Беларуси.

В Омске 17 февраля прошел карьерный форум, посвященный Дню Российских студенческих отрядов. Участие в нем приняли более 2 тыс. участников, в том числе представители дружественных стран – Казахстана, Киргизии и Беларуси. Одним из треков форума стало укрепление международного молодежного сотрудничества.

На состоявшемся в рамках форума круглом столе «Студенческие отряды – как платформа молодежной дипломатии и приграничного взаимодействия» был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках реализации Международной студенческой стройки «Иртыш – река дружбы» между РСО, АО «Мостострой-11» (входит в Нацпроектстрой) и Министерством строительства и дорожного хозяйства Омской области. Международная студенческая стройка «Иртыш – река дружбы» будет реализована на объектах строительства Северного обхода Омска, для работы на проекте планируется участие студентов из Казахстана и Беларуси. Всего для участия в Международной студенческой стройке привлекут более 250 студентов.

Также на форуме было принято решение о создании международного отряда снежного десанта «Братство». В его состав войдут представители России, Казахстана, Беларуси и Киргизии. Участники отряда «Братство» отправятся на приграничные территории для проведения социальных и гуманитарных акций. В течение трех дней бойцы будут работать в Исилькульском районе Омской области, оказывая помощь социально незащищенным категориям граждан и социальным объектам. Затем отряд продолжит работу в районе имени Магжана Жумабаева в Республике Казахстан.