Посреди дороги в Омске вспыхнул автомобиль

Причина возгорания пока неизвестна.

Фото: пресс-служба МЧС

Вчера на дороге в Советском округе Омска произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 17:48 на ходу вспыхнул автомобиль.

Возгорание ликвидировали 4 сотрудника МЧС России. Они использовали одну пожарную машину. Ликвидировать открытое горение им удалось в 17:55.

В итоге огонь успел повредить навесное оборудование моторного отсека, краску капота и панель приборов автомобиля. Площадь пожара составила 3 кв. м.

Причину пожара устанавливают дознаватели.