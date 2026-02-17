В Омске стоят десятки аварийных домов, готовых вот-вот обрушиться

Но на их снос нет денег.

По данным прокуратуры, к концу 2025 года в Омске насчитывалось 227 аварийных многоквартирных домов. Их планируют расселить и снести.

Только после 1 января 2017 года аварийными признали 194 дома. На их расселение требуется около 11 млрд рублей. Это явствует из доклада, который подготовила прокуратура к завтрашнему заседанию горсовета.

Отметим, что 71 дом в Омске расселили, но до сих пор не снесли. На это нужно 90 млн рублей. При этом из бюджета в этом году выделили только 10,2 млн.