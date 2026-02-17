Пытались обмануть: омичка отсудила у управляющей компании компенсацию за потоп

Компания неверно диагностировала причину протечки.

Фото создано при помощи ИИ

Омичка отсудила у управляющей компании «Зеленый остров» компенсацию за затопленную квартиру на 3‑й Енисейской. Компенсация составила 365 тысяч рублей.

Как сообщает служба судебных приставов, когда случился потоп, УК пыталась переложить вину на саму женщину. Якобы авария произошла из-за самовольного изменения инженерных систем, а именно замены стояка на полипропиленовый.

Однако судебная строительно‑техническая экспертиза показала, что затопление квартиры произошло из‑за течи в санузле этажом выше. При монтаже соединительной муфты ее неплотно закрутили. На муфте обнаружили коррозию и известковый налет, что свидетельствует о длительном промокании.

Отметим, что влага повредила три шкафа омички, дверной проем и кухонный гарнитур. Суд счел, что УК должна понести ответственность за порчу имущества, а также несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Чтобы исполнить решение суда, приставы арестовали счета компании, с которых и взыскали деньги. За то, что УК добровольно не выплатила компенсацию, со счетов также списали исполнительский сбор.