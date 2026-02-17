Омск-Информ
·Общество

Хоценко поручил направить 30 млн рублей на инфраструктуру для маломобильных граждан

Средства выделены в рамках госпрограммы Омской области «Социальная поддержка населения».

В Омской области на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам будет направлено 30 млн рублей. Средства выделяются городу Омску и Большеуковскому району. Такое решение принято губернатором Виталием Хоценко на заседании правительства Омской области.

В Омске на девяти остановочных комплексах обустроят пандусные съезды, установят павильоны, поручни, отремонтируют пешеходные зоны, проведут работы по укладке тактильной плитки. Администрация Большеуковского района Омской области такие же виды работ выполнит на четырех остановочных комплексах. Все объекты согласованы с региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых.

