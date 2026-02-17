Омский водоканал перевыполнил инвестпрограмму 2025 года

На реконструкцию городских сетей водоотведения было направлено более 1,25 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Омского водоканала

Омский водоканал продолжает системную работу по обновлению городских сетей водоотведения. Значимыми объектами 2025 года стали реконструкция напорного коллектора от микрорайона Загородного до улицы Багратиона. Методом горизонтально-направленного бурения построена вторая нитка полиэтиленового трубопровода протяженностью более 4 км. По улице Перелета проведена реконструкция канализационного коллектора методом «труба в трубу», заменен аварийный участок. Современные материалы трубопроводов исключают разрушительное воздействие газовой коррозии и продляют срок службы городских сетей не менее чем на полвека.

На улице Красный Путь, 135, Омский водоканал построил новую канализационную насосную станцию. Предыдущая, установленная застройщиком, была непригодна для эксплуатации. На завершающей стадии находятся работы по реконструкции канализационной насосной станции с заменой оборудования на улице Суворова в Кировском округе Омска.

Проведена реконструкция коллекторов на улицах Серова, Индустриальной, Рокоссовского, Мельничной, в 1-м Башенном переулке. Завершены работы по реконструкции сетей напорной канализации от канализационной насосной станции № 7 на бульваре Победы до улиц Жукова и Бульварной. Реконструкция двух ниток напорного канализационного коллектора, находящегося в аварийном состоянии, проводилась в течение 2024 и 2025 годов. Преимущественно обновление трубопроводов велось методом горизонтально-направленного бурения. Две нитки стального канализационного трубопровода, который перекачивает сточные воды потребителей Иртышской Набережной в самотечный коллектор на улице Маршала Жукова, заменили на полиэтиленовый. Общая протяженность обновленной трассы коллектора превысила 3 км.

В 2026 году работы по обновлению сетей водоотведения продолжаются. Подрядные организации ведут работы на ул. Химиков, Хлебной, Авиагородок, Новосортировочной, Новокирпичной. В планах текущего года ремонт и обновление насосного оборудования на канализационных насосных станциях на улицах Пригородная, 12 Декабря, в 3-м Островском переулке.

Кроме выполнения мероприятий инвестиционной программы, Омский водоканал ежегодно строит сети водопровода и канализации для подключения новых объектов, в числе которых многоквартирные дома, поликлиники, детские сады и школы.

По соглашению с администрацией Омска предприятие ежегодно проводит реконструкцию муниципального имущества на сумму, равную арендной плате. За период 2020–2025 гг. при сумме обязательств перед городом в 1754 млн рублей выполнено работ на 2454 млн рублей.