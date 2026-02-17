Юрий АРЧИБАСОВ: «Припарковать машину в центре Омска уже практически негде»

Депутаты горсовета намерены вернуть омичам возможность приезжать в исторический центр города на личном авто.

В начале 2026 года транспорт и дорожное хозяйство стали самыми популярными темами в омских СМИ и городских пабликах. Омичи, конечно же, обсуждают качество уборки улиц от снега и наледи, но, кроме того, людей волнуют сообщения о скором массовом появлении платных парковок в городе и пути развития транспортной инфраструктуры в целом. Все эти темы обсуждаются не только в соцсетях, но и в муниципальном парламенте. Каких нововведений в действительности стоит ждать в ближайшее время и что за постановления готовят депутаты, «Омск-информу» рассказал председатель комитета Омского городского совета (ОГС) по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.

Не резиновый Омск

– Юрий Валерьевич, теоретические разговоры о платных парковках в Омске начали вести с 2014 года, но депутаты всерьез приступили к решению вопроса только сейчас. В городской казне деньги появились или проблема не просто назрела, но уже и перезрела?

– С каждым годом машин становится все больше и больше, а места для них все меньше. Город не резиновый, его нельзя взять и растянуть, выкроив таким образом места под новые парковки в микрорайонах с существующей плотной застройкой. Если сегодня днем поехать – говорю сейчас навскидку – по улицам Ленина, Лермонтова, Маршала Жукова, проспекту Маркса, то припарковать машину там будет практически негде. Машинами заставлены и стоянки, и обочины, и ближайшие дворы. Если не брать в расчет общественный транспорт, то проехать в центр города сейчас можно либо на такси, либо на машине с водителем. Водитель вас высадит, сам уедет парковаться где-то вдалеке, а к назначенному времени сможет вернуться и забрать вас. Ситуация уже сейчас далека от нормальной, а дальше будет только хуже. Я лично знаком с человеком, который живет в ближайшем пригороде, при этом в центр Омска практически никогда не выбирается, поскольку не может там даже ненадолго припарковать машину.

Места на парковках в центре заняты автомобилями, владельцы которых оставляют их иногда на весь день. Мы – я имею в виду членов профильного комитета ОГС и созданной при комитете специальной рабочей группы – считаем, что проблему можно решить, обеспечив оборачиваемость парковок. Каждое парковочное место в течение рабочего дня должно обеспечить стоянку ни одного автомобиля, а, допустим, десятка машин. Таким образом, приехав в общественное место, водитель будет иметь возможность спокойно припарковаться, сделать свои дела и уехать. На освободившееся место сможет заехать другая машина. Узнать о наличии свободного парковочного места можно будет в специальном мобильном приложении и через него же оплатить стоянку. Предлагаемый тариф – 50 рублей в час. Первые 15 минут стоянки будут бесплатными, также плата не будет взиматься за стоянку в ночное время. Для людей с ограниченными возможностями здоровья парковки будут бесплатны всегда. Мы считаем такие тарифы необременительными, да и в целом инициатива направлена не на извлечение прибыли, а на повышение эффективности организации дорожного движения в городе.

В компетенцию ОГС входит организация пространств исключительно на муниципальных землях, и именно на них будут организовываться платные парковки. В рамках первого этапа планируется организация парковок в условном квадрате между Ленинградским мостом и мостом им. 60-летия Победы (метромостом). В этой зоне планируется разместить порядка 3 тыс. машино-мест. Мы рассчитываем, что город Омск получит из областного бюджета субсидию в 150 млн рублей на реализацию этого проекта. Вообще же стоимость каждого машино-места просчитывается пока только приблизительно. Дело это достаточно затратное: какие-то участки нужно будет дополнительно асфальтировать; абсолютно на всех делать дорожную разметку; обеспечивать парковки системами видеонаблюдения; создавать службу, которая будет все это контролировать.

В виду неопределенности с финансированием пока трудно говорить и о конкретных сроках появления платных парковок. Скорее всего, произойдет это в 2027 году. Пока ясно одно: платным парковкам в Омске быть, принципиальное решение по этому вопросу городскими властями принято.

Схитрить не получится

– Первая реакция омичей на инициативу по организации платных парковок была, мягко говоря, неоднозначной. Соцсети запестрели комментариями в духе: «Буду ставить машину там, где ставил, и платить за это не намерен». Как собираетесь с такими нигилистами бороться?

– На сегодняшний день ответственность за неоплату стоянки на платной парковке не предусмотрена, но в ближайшее время такая норма должна появиться в Кодексе об административных правонарушениях Омской области. ОГС готовится выйти в региональное Законодательное собрание с соответствующей инициативой. Возможно, что областные парламентарии рассмотрят этот вопрос в период текущей весенней сессии. Я не буду комментировать решение, которое еще не принято, но могу рассказать об опыте других городов, который члены рабочей группы специально изучали. Какие-то из наработок наверняка будут применяться и в Омске.

Напомню, что платные парковки давно работают не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в более близких городах, по площади, количеству населения и количеству автомобилей сравнимых с Омском: Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Тюмени, Перми. Везде в соответствии с ПДД на платную стоянку указывает знак 6.4 «Парковка» – синий прямоугольник с буквой «Р» и табличка 8.8 «Платные услуги» с изображением монет 10–15–20. Весь транспорт, который находится на территории платной парковки, обозначенной специальной разметкой, попадает в зону видимости камер видеонаблюдения. Если автомобиль остается на стоянке дольше бесплатных 15 минут, он попадает под видеосъемку дважды. Информация с камер направляется в автоматизированную систему учета. В случае обнаружения факта неоплаты времени, проведенного на стоянке, автовладельцу придет постановление со штрафом. Технически это мало чем отличается от уведомлений о штрафах ГИБДД, которые рассылаются в результате фиксации нарушений ПДД дорожными комплексами видеонаблюдения. Что касается суммы штрафов, то от города к городу она колеблется. Так, в Петербурге подобное нарушение обходится автовладельцу в 3 тыс. рублей, в Казани – в 2,5 тыс. рублей, в Екатеринбурге – в 1–3 тыс. рублей. В любом случае штраф за неоплату парковки будет выше установленного тарифа, так что выгоднее будет честно заплатить и сберечь при этом деньги и нервы.

Стоит отдельно выделить ситуацию, когда автовладельцы, не желающие платить за парковку, намеренно облепливают автомобильные номера грязью или какими-либо подручными материалами. С такими гражданами в городах поступают по-разному. Где-то парковки обслуживает сотрудник, который, получив сигнал, выходит к авто нарушителя и выясняет реальные данные номера. В другом городе машина автоматически определяется по ГЛОНАСС. В любом случае водитель, решивший обхитрить систему и не производить оплату парковки, получит штраф. Кроме того, как бывший сотрудник полиции хочу напомнить, что с 2024 года в России действует более строгое наказание за сокрытие госномеров на транспорте. В соответствии с Федеральным законом № 342-ФЗ и статьей 12.2 КоАП РФ за применение устройств для скрытия номеров нарушителям грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией таких устройств. За езду же без номеров или сокрытие их различными материалами предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение, опять же, лишение прав на срок до полутора лет.

Достучаться до верхов

– Водителю, принявшему факт того, что дефицитное парковочное место в центре города придется иногда освобождать для других, все равно нужно будет куда-то ставить свою машину. Скорее всего, он попытается найти место в ближайшем дворе, что вряд ли понравится местным жителям.

– Это действительно большая проблема, причем не одна. Начнем со дворов, которые уже и так плотно заставлены машинами. Причем ставят авто не просто во дворах, а на тротуарах и на газонах. При этом автовладельцы наверняка понимают, что так делать нельзя, но легко идут на нарушения. На сегодняшний день нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 32.3 Кодекса Омской области об административных правонарушениях. Она гласит, что за парковку на газоне в первый раз нарушителю грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей. Если подобное правонарушение автовладелец совершит во второй раз в течение года, то штраф будет составлять уже от 4 до 5 тыс. рублей. Это по закону, а на практике даже в случае составления протокола нарушителей ждет всего лишь предупреждение, что совершенно не работает. Ввести более строгую меру ответственности городские депутаты не могут, так как это не в их компетенции. Сейчас горсовет готовит обращение в вышестоящий законодательный орган – Законодательное собрание Омской области, с просьбой внести изменения в региональный КоАП и предусмотреть более жесткие санкции за парковку на газонах. Надеемся, что в областном парламенте нас услышат и поддержат.

Еще выше, уже к федеральным законодателям, надо обращаться для решения не менее острого вопроса, который также касается парковки во дворах. Не буду говорить про экологию, тем более про эстетику, но ситуация уже напрямую угрожает безопасности жителей. Давайте вспомним хотя бы вопиющую ситуацию с пожаром в многоквартирном доме в Кировском округе, которая случалась прошлой осенью. Загорелась одна из квартир на 12-м этаже, а жильцы других квартир не смогли самостоятельно выйти на улицу из-за сильного задымления. Люди с балконов просили о помощи, а спасатели не могли оперативно ее оказать. Пожарные машины просто не могли заехать во двор, забитый легковыми автомобилями. К счастью, благодаря профессионализму пожарных трагедии удалось избежать, но беда в том, что подобные ситуации случаются все чаще. По закону распорядиться об эвакуации машины может только сотрудник ГИБДД, но для этого он должен зафиксировать нарушение правил дорожного движения, составить протокол и оформить перемещение на штрафстоянку. Когда возникает угроза безопасности граждан, ситуация выглядит откровенно абсурдной, но раз и навсегда решить ее может только Госдума.

Если взглянуть на проблему парковок шире, то становится понятно, что ее не решить простым изгнанием автомобилей из центра и освобождением проездов во дворах многоквартирных домов. Машинам все равно требуется место, а значит, нужно думать о его расширении не только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении. Городу-миллионнику нужны многоуровневые парковки, будь то подземные или надземные. По моему мнению, нужно законодательно закрепить за застройщиками норму об обязательном строительстве многоуровневых парковок при возведении жилья. Разговоры об этом уже лет 10 ведутся на различных уровнях власти, вот только результата пока не видно. Но будем работать дальше и пробовать достучаться до тех, кто способен принять такое решение.

По мнению Юрия Арчибасова, избавить центр Омска от излишнего количества частных автомобилей также можно путем предоставления омичам альтернативы в виде быстрого и удобного общественного транспорта. О том, как видит эту систему председатель комитета ОГС по вопросам транспортной инфраструктуры, читайте в следующей части его интервью «Омск-информу».