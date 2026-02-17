Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На Левобережье Омска может появится мини-парковка

Мэрия проводит аукцион на право аренды земельного участка.

Сегодня, 17 февраля, на сайте омской мэрии появилось распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Он находится в Кировский округе по адресу: улица Суворова – улица Поворотникова.

Площадь территории составляет всего 32 кв. м. Как указано в документе, земля предназначена для стоянки транспортных средств.

·Общество

На Левобережье Омска может появится мини-парковка

Мэрия проводит аукцион на право аренды земельного участка.

Сегодня, 17 февраля, на сайте омской мэрии появилось распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Он находится в Кировский округе по адресу: улица Суворова – улица Поворотникова.

Площадь территории составляет всего 32 кв. м. Как указано в документе, земля предназначена для стоянки транспортных средств.