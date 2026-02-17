Омск попал в топ-3 по сокращению магазинов одежды

В городе их стало сразу на 14 % меньше.

omskinform.ru

«РИА Новости» составило рейтинг городов России по количеству магазинов одежды. За последние четыре года их число сократилось в стране на 11 %. За год сокращение составило 4,7 %.

Самое большое сокращение эксперты зафиксировали в Нижнем Новгороде – почти на 18 %. Следом идет Новосибирск (16 %), а на третьем месте – Омск (14 %).

– Онлайн стал основной транзакционной витриной фешен-категории, а офлайн все чаще выполняет функцию брендинга и сервиса. То есть магазин сейчас все реже выступает финальной точкой продажи и больше становится местом знакомства с брендом, примерки и формирования лояльности, тогда как сама покупка все чаще происходит онлайн, – отметила партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина.

По мнению Яруллиной, в ближайшие пять лет число магазинов одежды в России может сократиться еще на 12–16 %.

Ранее сообщалось, что в Омске объявили о закрытии универмага дизайнеров «Дружба», магазина одежды Paradise и других.