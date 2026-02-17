ОмГАУ запустил зимнюю школу для представителей образовательных учреждений стран ШОС

Программа «Профессионалитет 2.0» направлена на развитие международной кооперации в сфере аграрного образования.

Фото: пресс-служба ОмГАУ Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина запустил уникальную зимнюю школу «Профессионалитет 2.0» для представителей образовательных учреждений стран ШОС. В работе зимней школы «Профессионалитет 2.0» кроме омского вуза приняли участие представители КГКП «Высший инновационный аграрный колледж Ertis» (Павлодарская область, Казахстан) и профессионального лицея № 43 им. Б. С. Шаршенбаева Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. За время проведения школы представители зарубежных образовательных учреждений прошли стажировку, познакомились с достижениями ОмГАУ в образовательной и инновационной деятельности, обсудили конкретные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Фото: пресс-служба ОмГАУ

В рамках зимней школы состоялась стендап-битва селекционеров «Как мы из травы сделали еду» на тему «История одомашнивания (доместикации) бобовых и овощных культур». Участники зимней школы познакомились с сортами чиа, нута, маша и других сельскохозяйственный растений селекции ОмГАУ, а также продегустировали созданные из них продукты питания специализированного и функционального назначения. На площадке факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе слушатели зимней школы ознакомились с уникальной материально-технической базой, представленной сельскохозяйственной техникой, автомобилями, современными лабораториями для подготовки специалистов в области агроинженерии и автомобильного сервиса. На научном семинаре «Коллекция мягких сыров» сотрудники лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» рассказали о перспективах производства сыров из козьего и смесевого молока на территории РФ.

По итогам зимней школы «Профессионалитет 2.0» все слушатели получили сертификаты участников. Прошедшие мероприятия подчеркивают важность международной кооперации в сфере аграрного образования и демонстрируют готовность сторон активно сотрудничать для обеспечения кадровой потребности отрасли АПК в России, Казахстане и Кыргызстане.