Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Этой весной Омск может затопить сильнее обычного

Чиновники уже начали профилактику во всех критических местах.

Мэрия Омска в этом году определила в городе 399 критических паводковых локаций. Оттуда уже начали вывозить снег. Дорожные службы также начали прочищать ливневую канализацию.

– На сегодня сугробы ликвидированы на 92 участках, грозящих подтоплением, при необходимости работы на них будут произведены повторно, – сообщили в мэрии.

Особенное внимание чиновники собираются уделить дворам ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции.

Отметим, что в прошлом году в Омске было 240 мест возможных подтоплений.

·Происшествия

Этой весной Омск может затопить сильнее обычного

Чиновники уже начали профилактику во всех критических местах.

Мэрия Омска в этом году определила в городе 399 критических паводковых локаций. Оттуда уже начали вывозить снег. Дорожные службы также начали прочищать ливневую канализацию.

– На сегодня сугробы ликвидированы на 92 участках, грозящих подтоплением, при необходимости работы на них будут произведены повторно, – сообщили в мэрии.

Особенное внимание чиновники собираются уделить дворам ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции.

Отметим, что в прошлом году в Омске было 240 мест возможных подтоплений.