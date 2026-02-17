Тысячи омичей остались без паспортов в этом году

По сравнению с прошлым годом это число лишь немного уменьшилось.

Фото: Freepik.com

По данным полиции, в 2025 году 6505 жителей Омской области утратили свои паспорта. В 2024 году о потере или краже паспорта в полицию сообщили 6512 человек.

Из них 225 обращений были от людей, которые вообще не имели паспорта. В прошлом году таких было 267. В таких случаях полицейские проводят проверку личности.

Надолго остаются без паспорта люди, ведущие асоциальный образ жизни и переехавшие за рубеж.

Отметим, что жить без паспорта – правонарушение, за которое положен штраф. Штрафуют также за порчу документа. Кроме того, госпошлина за замену потерянного паспорта составляет 1500 рублей.