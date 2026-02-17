Повторял эксперимент из интернета: омский подросток сжег себе глаза щелочью

Он частично потерял зрение.

В Клиническую офтальмологическую больницу в Омске попал 14 летний мальчик с тяжелыми щелочными ожогами глаз и лица. Как сообщает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, причиной стала попытка повторить эксперимент из соцсетей.

Вместе с друзьями омич нашел инструкцию к «удивительному опыту», собрал ингредиенты и смешал. Химическая реакция вышла из-под контроля. Произошел выброс едких веществ.

– Щелочь не просто обжигает, она буквально пропитывает ткани, проникая все глубже. Поначалу ожог может выглядеть не страшно, но процесс разрушения продолжается часами. Для глаз это особенно критично: даже капля щелочи способна серьезно повредить роговицу и другие структуры глаза, – сообщают медики.

Мальчику предстоит долгая и сложная реабилитация. Он частично потерял зрение, и полностью вернуть его вряд ли получится.