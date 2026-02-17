В Омске стоматология заплатит пациенту 2,4 млн рублей за кривые импланты

После процедуры омич стал чувствовать боль.

Омич отсудил у стоматологической клиники огромную компенсацию за неудачное протезирование. Мужчина заплатил за новые зубы 889 тысяч, но в итоге получил боль, сколы и криво установленные импланты.

Суд первой инстанции возложил материальную ответственность на лечащего врача. Однако прокуратура оспорила это решение, доказав, что компенсацию должна выплатить клиника.

Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с ведомством. Медучреждение выплатит пациенту более 2,4 млн рублей, включая стоимость услуг, убытки, компенсацию морального вреда и штраф.