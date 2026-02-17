Омск-Информ
·Политика

В три омских суда назначили новых судей

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в федеральных судах. Кадровые изменения коснулись и Омской области.

Так, пополнение получил Первомайский районный суд. Туда назначены сразу две судьи: Елена Штейнбах и Екатерина Лисицына. В Центральном районном суде пост судьи заняла Марина Лаась, а в Омском районном суде – Вадим Кошевой.

