В Омске скончалась преподаватель по классу виолончели с 57-летним стажем

Она ушла из жизни после продолжительной болезни.

Фото: vk.com/club206606231

В Омске на 78-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Нина Липилина. Более полувека она была ведущим преподавателем по классу виолончели в детской школе искусств № 3.

Нина Валентиновна посвятила педагогике 57 лет. За это время она воспитала талантливых музыкантов, которые сегодня работают в ведущих концертных организациях и школах Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска.

– Своим ученикам она прививала не только профессиональные качества, но и огромную любовь к музыке, – говорится в сообщении учреждения.

В 2018 году имя Нины Липилиной было внесено в Книгу Почета деятелей культуры города Омска.

Церемония прощания состоится завтра, 18 февраля, в 11:00 в Воскресенском военном соборе (ул. Партизанская, 16).