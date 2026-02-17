Омск-Информ
·Общество

Над Омской областью взошло ложное солнце

Завораживающими снимками поделилась местный фотограф.

В Саргатском районе Омской области зафиксировали редкое оптическое явление – паргелий. Фотографиями ложного солнца поделилась местный фотограф Милена Пономарева в своем телеграм-канале «Охотник за красотами Омской области».

Отметим, что явление относится к разновидности гало и возникает из-за преломления света в ледяных кристаллах. Такое яркое сияние ложного солнца в Омской области можно увидеть очень редко.

