Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На СВО погиб еще один омич

Мужчина жил в одном из райцентров Омской области.

Сегодня, 16 февраля, жители села Колосовка в Омской области простились с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводили Андрея Киселева.

Кем работал Андрей Киселев в мирное время, сколько ему было лет, и осталась ли у военнослужащего семья, администрация Колосовского района не сообщает.

Ранее сообщалось о прощании с наводчиком из Оконешниковского района. Церемония планируется 18 февраля.

·Общество

На СВО погиб еще один омич

Мужчина жил в одном из райцентров Омской области.

Сегодня, 16 февраля, жители села Колосовка в Омской области простились с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводили Андрея Киселева.

Кем работал Андрей Киселев в мирное время, сколько ему было лет, и осталась ли у военнослужащего семья, администрация Колосовского района не сообщает.

Ранее сообщалось о прощании с наводчиком из Оконешниковского района. Церемония планируется 18 февраля.