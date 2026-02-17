Омичам назвали самые вредные начинки для блинов

Эндокринолог Маргарита Белоусова предупредила о вреде популярных начинок для блинов и дала рекомендации по выбору здоровых вариантов. Среди опасных для здоровья топпингов эксперт назвала продукты с высоким содержанием жиров и соли, такие как колбаса, жирное мясо, соленые сыры и большое количество сливочного масла. Она отметила, что регулярное включение таких ингредиентов в рацион увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Отдельно врач выделила негативные последствия чрезмерного потребления сахаросодержащих начинок.
– Вредны для здоровья начинки с избыточным количеством сахара и рафинированных углеводов, например, густые карамельные топпинги, шоколадные пасты, жирные кремы. Их частое употребление негативно сказывается на эмали зубов, провоцирует увеличение массы тела, что, в свою очередь, повышает риск развития сахарного диабета второго типа, – приводит слова врача «Лента.ру».
Среди полезных начинок врач назвала свежие ягоды и фрукты, творог с добавлением сухофруктов, ореховую пасту без сахара. Для сытных вариантов она рекомендовала курицу, индейку, рыбу, грибы, овощи и сыр.