Ранняя весна: в Омске установится плюсовая температура

Днем пройдут осадки.

Фото: Freepik.com

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 17 февраля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –3...+2 °C. В течение дня продолжит теплеть.

Ожидается облачное с прояснениями небо и небольшие, местами умеренные осадки. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 15–17 м/с. Также синоптики прогнозируют отложение мокрого снега, гололед, снежные заносы и гололедицу на дорогах. Атмосферное давление будет падать.

Ночью температура воздуха сохранится на уровне –3...+2 °C, по северо-западу ожидается до –8 °C. Сохранятся осадки. Скорость юго-западного ветра также составит 7–12 м/с, местами возможны порывы до 15–17 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.