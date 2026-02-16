В Омске редко покупают квартиры в новостройках

Большинство сделок горожане совершают на вторичном рынке жилья.

omskinform.ru

По данным сервиса «Циан», в 2025 году доля проданных квартир в омских новостройках составила 14 % от общего числа сделок. Среди больших городов Омск занял последнее место.

При этом в среднем по большим городам она составляет 35 %. По 15 % в Тольятти и Томске. А в лидерах рейтинга Тюмень, Ростов-на-Дону и Хабаровск – по 53 %. Немного отстают Екатеринбург (51 %) и Владивосток (50 %).

Оставшиеся 65 % сделок в среднем по России происходили на вторичном рынке жилья. В Омске это 86 % сделок.

Ранее также сообщалось, что омичи стали чаще вкладываться в строительство, но не жилья.