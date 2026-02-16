Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Омские ТЭЦ пропустили сроки установки датчиков выбросов

Причина этого неизвестна.

В середине февраля Росприроднадзор провел проверку на объектах АО «ТГК № 11» в Омске. По итогам компании объявили предостережение из-за пропуска сроков ввода в эксплуатацию систем контроля воздуха.

На ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 установить системы планировали до 31 декабря 2025 года. Программу утвердил генеральный директор ТГК-11 Олег Хилько, однако об исполнении пока так и не сообщалось.

Ранее ТЭЦ-5 вынесли предостережение из-за загрязнения воздуха, на выбросы пожаловались жители Центрального округа Омска.

