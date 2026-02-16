Омичи стали вдвое чаще вкладывать деньги в стройки

Однако речь идет не о жилых многоэтажках.

omskinform.ru

По данным министерства строительства и архитектуры Омской области, в 2025 году жители региона заключили 991 договор долевого участия в строительстве нежилой недвижимости. В 2024 году таких договоров было 514.

В строительство жилья омичи не стали вкладываться чаще. Росреестр зарегистрировал 2464 договора.

Отметим, что сейчас застройщики используют механизм эскроу. То есть средства хранятся на счетах до момента ввода строения в эксплуатацию. Если строительство не завершится, банки возвращают деньги.

По данным на 1 января, в регионе действуют 4592 эскроу-счета на общую сумму 30 млрд 165 млн руб.