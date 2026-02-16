Омск-Информ
Хоценко обсудил с главой Минэнерго РФ Цивилевым программу газификации Омской области

Дорожная карта разработана совместно с компанией «Газпром» по поручению президента Путина при поддержке партии «Единая Россия».

Сегодня, 16 февраля, губернатор Омской области встретился в Москве с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Основной темой для обсуждения стала новая программа газификации Омской области на 2026–2030 годы.

Предусматривается дальнейшее расширение газораспределительной инфраструктуры и подключение к сетевому газу новых населенных пунктов.  В приоритете – газификация Седельниковского, Муромцевского и ряда других районов.

Виталий Хоценко рассказал Сергею Цивилеву о ходе работ на севере Омской области. В частности, недавно к природному газу подключены сразу 9 населенных пунктов Большереченского района.

Глава региона подчеркнул: жители ждали этого момента многие годы и приход голубого топлива для них очень значимое событие.  

Губернатор поблагодарил Минэнерго Российской Федерации за системную поддержку региона в вопросах развития газовой инфраструктуры Омской области, а также за плодотворное взаимодействие при воплощении важного для региона проекта.

