В Омске внезапно потеплеет до +2

Тепло задержится в регионе на пару дней.

Фото создано при помощи ИИ

По данным Обь-Иртышского УГМС, жителей Омской области снова ожидает потепление. Завтра, 17 февраля, днем будет –3...+2 градуса. До +2 также будет следующей ночью и днем 18 февраля.

Отметим, что в северо-западных районах будет немного холоднее, чем в остальных частях региона. Там температура может понижаться до –8.

Отметим, что в Омске будет холоднее. По данным Gismeteo, завтра ожидается –5...–1, а послезавтра -6...0 градусов.

Также ожидаются осадки: снег, мокрый снег, метель.